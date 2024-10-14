معز مسعود يطرح أغنية لدعم أطفال فلسطين ولبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرح معز مسعود عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات يوتيوب، أغنية تحمل اسم 'HERE TO STAY ' 'سأبقى هنا'

وقدم مسعود الأغنية باللغة الإنجليزية ومترجمة إلى العربية، خاصة أنها تحمل رسالة إلى المجتمع الدولي عامة ونتنياهو وإسرائيل خاصة، وتقول كلماتها: "لا يمكنك لعب دور الضحية إلى الأبد'، و 'أنت عبد لأطماعك'.

وأكد مسعود أن الأغنية مشاركة في التوعية العالمية من أجل إنقاذ أطفال غزة ولبنان من الحرب الوحشية.

(‏HERE TO STAY -سأبقى هنا) من تأليف وألحان معز مسعود، وإنتاج موسيقي ومكس شريف مصطفى وإخراج ورؤية علاء خالد وحسام مورو.

يذكر أن معز مسعود كان قد شارك في حملة عالمية لوقف إطلاق النار على غزة في مارس الماضي مع نجوم عالميين على رأسهم روجر ووترز وبراين كوكس بالتعاون مع المؤسسة العالمية أطباء من أجل فلسطين.