بعد عفاف مصطفى.. تامر فرج يشكو من قلة العمل: "أبيع نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان تامر فرج، انضمامه إلى قائمة الفنانين الشاكين من قلة المشاركة في الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد إعلان الفنانة عفاف مصطفى معاناتها من عدم المشاركة في أعمال رمضانية لعام 2025.

ونشر تامر، صورتين له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أبيع نفسي.. فرصة للمنتجين والمخرجين للبيع أو للإيجار".

وأضاف: "ممثل محترف يصلح لجميع الأغراض (كوميدي/ تراجيدي/ إجتماعي/ إغراء/ خيال علمي) وسيم مجتهد شوجر دادي يمثل بثلاث لغات.. للمعاينة والاستعلام المخابرة مع آدمن الصفحة".

وكان تامر فرج، خضع في أغسطس الماضي لعملية جراحية واستئصال المرارة، ونشرت زوجته وقتها صورة له عقب خروجه من العمليات، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "يا رب يتمم شفائك على خير يا حبيبي وترجع تتريق على كلامي زي عادتك.. ولما أقولك ليه كده بس، ترد تقولي (أتجوز واحدة تانية أتريق عليها يعني).. تامر خرج من العمليات الحمد لله وتحت الملاحظة أدعوله".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان تامر فرج كان مسلسل "بقينا اتنين" إخراج طارق رفعت، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، عزت زين، يوسف عثمان.

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