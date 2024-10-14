استعراض غنائي لـ حمادة هلال بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان حمادة هلال، في الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

وقدم "هلال" أغنية "أحلامنا هتبقى جديدة" في الندوة التثقيفية التي أقيمت بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الندوة التثقيفية الـ40، التي تنظمها القوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة، ونخبة من القادة العسكريين والإعلاميين والشخصيات العامة.