شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة هوليوود هاريسون فورد يؤكد عدم نيته اعتزال التمثيل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

قال أسطورة هوليوود هاريسون فورد، إنه لا ينوى إنهاء مسيرته المهنية التى استمرت 60 عامًا، لأن ذلك يمنحه "الاتصال الإنساني الأساسي" الذي يحتاجه، فحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن النجم العالمى، البالغ من العمر 82 عامًا - الذي حصل على 230 مليون جنيه إسترليني من أفلام شباك التذاكر مثل Star Wars وIndiana Jones - يظهر الآن في الفيلم الكوميدي Shrinking على Apple TV.

وعندما سئل عن سبب استمراره في العمل، قال الممثل: "التمثيل هو التواصل البشرى الأساسى"، وأضاف انه من خلال التمثيل أستطيع أن أتخيل مع الأشخاص الذين لديهم مهارة وخبرة كبيرة.. من الممتع العمل مع هؤلاء الأشخاص.. لقد كنت خارج المدينة معظم حياتى.. ربما سأكون أبًا أفضل لو كانت حياتي المهنية أقل نجاحًا".



هاريسون فورد

يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه هاريسون فورد، 82 عامًا، وزوجته كاليستا فلوكهارت، 59 عامًا، ينضحان بسعادة غامرة في العرض الأول للموسم الثاني من برنامجه Shrinking.

من المقرر أن يتم بث الموسم الثاني أول حلقتين له على منصة البث المباشر في 16 أكتوبر يسبقه العرض الأول الساحر في ويست هوليود يوم الثلاثاء.

أقيم هذا الحدث المرصع بالنجوم في مركز باسيفيك للتصميم في شارع ميلروز، وشهد احتضان هاريسون وكاليستا لبعضهما البعض أمام الكاميرات.

كان رمز Star Wars أنيقًا بشكل كلاسيكي ببدلة سوداء، مع قميص كان يرتديه دون ربطة عنق في إشارة إلى أناقة كاليفورنيا.