شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا بولوك تستمتع برفقة ابنها في لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شوهدت ساندرا بولوك وهي تستمتع ببعض الوقت العائلي يوم الأحد في لوس أنجلوس، وبدت الممثلة البالغة من العمر 60 عامًا، والتي اجتمعت مؤخرًا مع النجم المشارك كيانو ريفز في عرض الذكرى الثلاثين لفيلم Speed، مرتاحة أثناء حديثها مع ابنها لويس، 15 عامًا.

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن النجمة الفائزة بجائزة الأوسكار مرتدية سترة ذات غطاء رمادية فاتحة اللون وبنطلون رياضي مطابق وكانت ترتدي نظارة شمسية داكنة وتضع قبعة ذات لون أسود على شعرها الطويل الداكن، وبدت وكأنها تضع القليل من الماكياج.



ساندرا بولوك

وبدا لويس مسترخيا وهو مرتدي شورت جينز وسترة أرجوانية فضفاضة، وكان يرتدي أحذية رياضية بيضاء مع جوارب بيضاء، وبولوك هي أيضًا أم لابنتها ليلى، 11 عامًا.

فقدت ممثلة Bird Box شريكها القديم، براين راندال، في أغسطس بعد أن عانى المصور من مرض التصلب الجانبي الضموري أو ALS لمدة 3 سنوات، كان عمره 57 عاما.

وفي مقابلة عام 2021 على برنامج Red Table Talk، قالت بولوك، "حب حياتي"، إنه قدوة عظيمة لأطفالنا التقى الزوجان عندما استأجر نجم Gravity راندال لالتقاط صور في حفلة عيد ميلاد لويس في عام 2015.