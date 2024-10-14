شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ياسين.. مسيرة حافلة لفنان قدم كل الأدوار في السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ14 من شهر أكتوبر مع ذكرى رحيل الفنان محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا زي النهاردة عام 2020 تاركًا بصمة كبيرة لنجم يمتلك كل مقومات النجومية ما جعله أهم بطل سينما خلال سنوات بفضل وسامته وثقافته الهائلة مع قدراته التمثيلية التي أكسبته كاريزما خاصة جدًا.

كل ذلك لم يمنع محمود ياسين من التطور الدائم إذ استطاع تقديم كل الألوان التمثيلية ولم يكتفِ بشعبيته في الأفلام الرومانسية ليقدم أعمالاً أخري ذو عُمق كبير مأخوذة عن روايات هامة، مع تقديمه أفلام حربية ذات طابع خاص لعل أبرزها فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبى".

وقد استطاع محمود ياسين تقديم الألوان الدرامية المختلفة فقد شخصية الصعيدي فى فيلم الجزيرة مع دور والد الفنان أحمد السقا لتبقى مشاهده راسخة فى الأذهان حتى الآن ومن أهم مشاهد الفيلم.

كما قدم فى الدراما دور الفلاح باقتدار ورب الأسرة بتميز خلال مسلسل العصيان الذى حقق نجاحاً باهراً، وفى الأعمال الدينية تواجد بقوة فيكفى فيلم الرسالة الذى وإن لم يظهر فيه بصورته ولكنه كان ينافس أبطاله بأداء تمثيلي خاص عبر الأداء الصوتي فقط بتميز كبير.

وعلى مستوي الصورة برع فى تقديم مسلسل أبو حنيفة النعمان، ليقدم بذلك كافة الألوان التمثيليه المختلفة ما بين رومانسى لصعيدي لفلاح إلى أفلام حربية وأعمال دينية.

بجانب كل ذلك اشتهر الفنان محمود ياسين بحرصه على النجاح الأسري بشكل يتوازي مع نجاحه التمثيلي فكون أسرة مهمة مع زوجته الفنانة شهيرة إلى أبنائه عمرو محمود ياسين الذى يعد أحد أهم المؤلفين حالياً للفنانة رانيا محمود ياسين ابنته والمتزوجة من الفنان محمد رياض .