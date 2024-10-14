شكرا لقرائتكم خبر عن داعية يرد على عمر كمال بعد استغاثته بمشايخ الأزهر حول أرباحه من الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مطرب المهرجانات عمر كمال، التريند بسبب تصريحاته الأخيرة عن غضبه من الانتقادات التي يتعرض لها بسبب أرباحه من الغناء، وطلب الأزهر بالرد عليه لحسم الأمر.

ومن تصريحات عمر كمال التي قالها، في الفيديو الذى نشره عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "أظن إن ربنا كرمني عشان علاقتي بربنا جيدة، لكني تعبت نفسيًا من كلام الناس وعايز حد من الأزهر يرد عليا، أنا عايز شيخ من الأزهر يقول لي أنا صح ولا غلط لو أنا غلط أبطل أعمل خير أنا تعبت نفسيا بيقولوا: أنت مش هيتقبل منك عشان فلوسك حرام.. يا رب كل واحد في المجتمع يبقى زي عمر كمال يشيل الناس، مكنش هيبقى فيه فقير".



عمر كمال

ومن جانبه قال الشيخ أحمد علوان، الداعية الدينى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "يا حبيبي أنت عارف أنك وأمثالك ينتابكم هذا الشك وعدم الارتياح، وطالما بتسأل يبقى مش مرتاح، وهذا فأل خير بإذن الله".

كما أحيا المطرب عمر كمال عدة حفلات في أمريكا في شهر سبتمبر الماضى، كما يحيى حفل غنائى في دبى يوم 18 أكتوبر، وروج للحفل عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام.