شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 22.. أكرم يحاول توريط ليلى في قضيتين وهذا ما فعله والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل برغم القانون محاولات جديدة من أكرم (محمد القس) لتوريط ليلى (إيمان العاصى) في أكثر من مشكلة وذلك بسبب إصرارها على مقاضاته والبحث ورائه، حيث قرر الانتقام منها بطريقتين، الأولى طلبه من خالد (شادى مقار) أن يتقدم ببلاغ ضد ليلى يتهمه فيها بأنها باعت شقة شقيقه أحمد بأوراق مزورة، ويتم الاتفاق على تلفيق القضية لها.

مسلسل برغم القانون الحلقة 22

أما الطريقة الثانية التى انتهجها أكرم لتوريط ليلى، هي اغراء اياد المحامى شريك ليلى في مكتب المحاماة، بفتح مكتب محاماة له في القاهرة مقابلة تسليمه شيكات القضية التي تعمل عليها ليلى وذلك سيورطها مع الموكلة وتدخل في مشاكل كبيرة معها، ويعرض عليه أيضاً مليون جنيه مقابل تنفيذ ذلك، ليطلب اياد مليون ونصف ويتم الاتفاق معه، إلا أن ما حدث هو ابلاغ اياد لليلى بكل ما حدث وتذهب لمقابلة أكرم.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم