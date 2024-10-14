شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان VS-FILM يحتفل بتوزيع جوائز أفضل مقال أو دراسة نقدية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل أكاديمية الفنون ومهرجان VS-FILM، في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء، بقاعة ثروت عكاشة بالهرم بتوزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدًا.

المسابقة أطلقها المهرجان بالتعاون مع الأكاديمية بهدف نشر ثقافة مشاهدة ونقد وتحليل الأفلام القصيرة جدًا بين الشباب والجمهور.

الحفل يقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والفنانة الكبيرة سوسن بدر والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان والسيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان وعدد من السينمائيين والنقاد.

من المقرر أن يتسلم الفائزون جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه حيث يحصل الفائز بالمركز الأول علي 15 ألف جنيه والثاني علي 10 آلاف جنيه والثالث علي 5 آلاف جنيه.

علي هامش الحفل سيتم تكريم الدكتورة غادة جبارة والدكتورة رانيا يحيي مدير الأكاديمية المصرية بروما والدكتور وليد شوشة لجهودهم في إخراج المسابقة إلى النور.

قال الدكتور أسامة أبو نار: إن المسابقة حققت أهدافها فور فتح باب المشاركة منذ مايزيد عن الشهر حيث تقدم إلينا عدد كبير من المواهب بأبحاث ومقالات أشادت لجنة التحكيم بتميز المستوي خاصة أن معظمها لكتاب من عشاق وجمهور السينما.

وذكر زياد باسمير أن المسابقة لن تكون النشاط الوحيد لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا والذي ينطلق خلال الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر 2024 بمدن الجلالة والعين السخنة والسويس حيث ستكون هناك مجموعة من الأنشطة والمسابقات سيتم الكشف عنها خلال فترة إقامة المهرجان وبعدها من بينها مسابقة خاصة بالسيناريو والتي سيتبني المهرجان فكرة خروج الأعمال الفائزة بها في صورة أعمال سينمائية بالمشاركة مع الجهات المعنية.