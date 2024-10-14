شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وبيتر ميمى في تركيا لتصوير الأرض السودا لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر النجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى وفريق العمل إلى تركيا لتصوير عدة مشاهد هناك من فيلم الأرض السودا، من تأليف بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، حيث يستمر التصوير هناك مدة 10 أيام، وتجمع المشاهد كلا من كريم عبد العزيز وياسمين صبرى وآخرون، ويعود فريق العمل إلى القاهرة عقب انتهاء رحلة تركيا، للتصوير في القاهرة.

فيلم الأرض السودا يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير كريم عبد العزيز، كل من ياسمين صبرى، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزى، مريم الجندى، وعدد كبير من الممثلين وضيوف الشرف.

وفيلم الأرض السودا يجمع كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية على التوالي في السينما بعدما قدما سويًا فيلم بيت الروبى وحقق ما يقر بمن 130 مليون جنيه في السينمات وشارك في بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وأخرون، تأليف محمد الدباح.

يشار إلى أن آخر أعمال بيتر ميمى وكريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كلا من فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.