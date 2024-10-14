طرح كليب "قدرت إزاي" على "يوتيوب" وعرضه بقناة "مزيكا" الليلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب أحمد عبده، أغنيته الجديدة "قدرت إزاي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من إنتاج sms للإنتاج الفني.

وتعرض قناة "مزيكا" الأغنية عبر شاشتها تزامنا مع طرحها على "يوتيوب".

أغنية "قدرت إزاي" من كلمات أحمد عزب وألحان كامل الجندي ، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج معتز عرموش، والكليب من إخراج حسام تايجر.

وتقول بعض كلمات الأغنية:" مكاني واقف في مكاني ولسه بقول ده مش معقول هتنساني.. مكاني لو كنت مكاني عينيك هتشوف سحابة خوف محواطاني.. قدرت ازاي تروح وتغيب.. بقى أبقى عليك تيجي انت تسيب سايبني في شوق بيرحمنيش.. دا أنا في أيام مبتعديش

ليالي من عوضهالي جيت انت مشيت وانا اتعديت وساء حالي".

وفي سياق متصل، سبق أن تعاون موزع أغنية" قدرت إزاي"محمد مجدي مع عدد من النجوم بينهم شيرين عبدالوهاب وتامر عاشور وجنات وتامر حسني ومصطفى حجاج".

يذكر أن، المطرب أحمد عبده تعاون مع sms في أغنيتي "متحسبونيش" و "يخربيت جمداني" وتم طرحهما على "يوتيوب".