أول تصرف من نادين نسيب نجيم بعد انفصالها عن خطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، انفصالها عن خطيبها السوري ناريك ناربيكيان.

وفي أول تصرف لها بعد إعلان انفصالها، قامت "نادين" بحذف جميع الصور التي تجمعها مع خطيبها من حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت نادين، مقطع فيديو، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدني أن أعلن أنني عزباء".

وكانت نادين نسيب نجيم، أعلنت خطبتها في فبراير 2023 من السوري ناريك ناربيكيان.

يذكر أن، آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "2024" بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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