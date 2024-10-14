أحدث ظهور لـ سارة سلامة.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة "سيلفي".

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أشطر سارة ربنا يحميكي" ، "القمر وبس" ، "إيه الجمال ده" ، "جميلة" ، "عسولة أوي".

يذكر أن، سارة سلامة تشارك في مسلسل "نقطة سوداء" بطولة الفنان أحمد فهمي، الفنانة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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