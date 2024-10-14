عمرو محمود ياسين يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أحيا الفنان عمرو محمود ياسين، الذكرى الرابعة لرحيل والده النجم الكبير محمود ياسين، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك

وكتب: "تحل الذكرى الرابعة لوفاة والدي الحبيب الفنان الكبير محمود ياسين، أربع سنوات مرت، لكن الحنين والشوق لم يقل، بل يزداد مع كل لحظة تمر"

وتابع: "أفتقده في كل تفاصيل حياتي، في كل لحظة من دعمه وحكمته، في حضوره القوي الذي كان يملأ البيت دفئاً وحباً، كان ليس مجرد أب، بل كان القدوة والمعلم، الإنسان الذي تعلمت منه الكثير عن الحياة والفن والأخلاق"

واختتم حديثه قائلا: "أشعر بغيابه في كل لحظة، وأتمنى لو أستطيع أن أعيد الزمن لأعيش معه تلك اللحظات من جديد، رحمك الله يا أبي، وسيبقى حبك وذكراك محفورة في قلبي إلى الأبد".

النجم محمود ياسين رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة، قدم فيها أعمالا خالدة منها: (الرصاصة لا تزال في جيبي، أفواه وأرانب، حب وكبرياء، أنف وثلاث عيون، الجلسة سرية، أغنية على الممر" وغيرها من الأعمال