بفستان قصير شيماء سيف تستعرض رشاقتها.. وهكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - استعرضت الفنانة شيماء سيف رشاقتها وجمالها، من خلال نشر مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

شيماء سيف تستعرض رشاقتها

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آخر المشاركات الدرامية لشيماء سيف

نشرتمن خلال حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو استعرضت خلاله رشاقتها بعد خسارة الوزن بنجاح بعد أشهر من عملية التكميم التي أجرتها، حيث ظهرت بفستان قصير لامع بقصة ملتفة من عند الصدر باللون الفوشيا، واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.وكان للفنانة شيماء سيف تواجد في موسم دراما رمضان الأخير، الأول من خلال مسلسل كويتي يحمل اسم "ملفات منسية"، والذي ظهرت من خلال أحداثه بشخصية كوميدية، خففت من وطأة أحداثه التي دارت في إطار من التشويق والغموض حول جرائم اختطاف الأطفال والقتل التي وقعت داخل إحدى العمارات السكنية بالكويت، وشارك في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجمة شجون الهاجري، عبد الله بوشهري، مرام البلوشي، والعمل من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمد النشمي.

كما كانت لها بصمة في مسلسل آخر وهو "فراولة"، وهو عمل دارت أحداثه في إطار كوميدي بحت، حول (فراولة) نيللي كريم، قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.

وشارك في المسلسل عدد آخر من النجوم وهم صدقي صخر، علا رشدي، أحمد فهيم، وآخرون، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي.

كما شاركت في مسرحية "ملك والشاطر" التي عرضت على خشبة مسرح "بكر الشدي" ضمن فعاليات موسم الرياض الماضي بالمملكة العربية السعودية، وحققت نجاحاً جماهيرياً وفنياً كبيراً.

دارت أحداث مسرحية ملك والشاطر، حول شخصية الشاطر حسن التي يقدمها أحمد عز، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهراً عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.

وشهدت المسرحية عودة الثنائي يسرا وأحمد عز للتعاون في مسرحية ملك والشاطر، بعد غياب استمر قرابة 20 عاما تقريباً منذ تعاونهما في مسلسل "ملك روحي" الذي عُرض عام 2003.

تضم مسرحية "ملك والشاطر" بجانب الفنان أحمد عز، عدداً من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، سيد رجب، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.

View this post on Instagram A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)

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