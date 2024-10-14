فيلم عماكور يحصد جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - استطاع الفيلم السينمائي "عما كور" أن يحصد جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب لعام 2024، ولم تكن هذه الجائزة الأولى الذي يحصدها الفيلم، حيث حصد جائزة "المحزم" لأفضل إخراج في الدورة الحادية عشرة لمهرجان مسقط السينمائي الدولي الذي نُظم العام الماضي،

وشارك الفنان عبدالله الطراروة بطل العمل صوراً لهم أثناء المهرجان علق على إحدى الصور وكتب: "اهدي هذا التكريم وهذه الجائزة إلى مقام والدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظة الله ورعاه، وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله حفظة الله ورعاه، وإلى معالي وزير الإعلام السيد عبدالرحمن المطيري حفظة الله، وكل الشعب الكويتي الحبيب وكل من يعشق الفن والسينما، وشكراً مهرجان الشارقة السينمائي شكراً لمعالي الشيخة جواهر عبدالله القاسمي، شكراً لكل العاملين في هذا المهرجان شكراً لكل أهلي في الإمارات العربية المتحدة أهل الشارقة الكرام يعجز اللسان وتعجز الكلمات فـالشكر قليل في حقكم أنتم الجائزة الكبيرة لا خلا ولا عدم يا لعزوة حفظ الله الإمارات العربية المتحدة شيوخها وشعبها وأدام الله عليكم نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء".

كما نشر صورة أخرى وكتب: "تكريم داعمي المهرجان لمدة ٦ أيام متتالية في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب". كما نشر صورة وفيديو آخر وكتب: "عماكور" ينال جائزة أفضل فيلم روائي طويل لعام 2024"

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

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فيلم "عما كور "

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وكان الفيلم الكويتي "" قد فاز بجائزة أفضل عمل روائي طويل، فيبدورته الـ 11 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، كما استطاع فيلم "مار ماما" للمخرج مجدي العمري أن يحصد جائزة أفضل فيلم عربي قصير، وحصل فيلم "ضربات الحوافر" للمخرجَيْن فرغول مسروريراد، وحسين زيتون جائزة أفضل فيلم قصير دولي، كما حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي للمخرجة أسماء بسيسو عن "سبع أمواج".قد ترغبين في معرفة هوس السوشيال ميديا.. ملاحظات على برومو فيلم "عماكور"من تأليف الكاتب محمد المحيطيب وإخراج أحمد الخضري، ومن بطولة عبدالله الطراروة، خالد أمين، سماح، وحسن عبدال، بالإضافة إلى آخرين وهو من إنتاج مشترك بين المحيطيب وجولدن بوم للمنتج فهد البلوشي، وتدور أحداثه حول مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض لحادث يُفقده الذاكرة، فيجد نفسه في العديد من المتاعب وتتوالى الاحداث.

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