الفنان التشكيلي أسامة الليثي: الموهبة سر التفوق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان التشكيلى أسامة الليثى ان الموهبة الفنية ملكة يهبها الله إلى الموهوبين ببساطة الرسم والتلوين والفن التشكيلي وهى اساس تفوق الفنان التشكيلى بجانب الدراسة .

واضاف الليثى خلال افتتاحه معرضه الذى ضم اكثر من 40 عملا فنيا بدار الاوبرا ان الله اكرمه بموهبة الرسم في الرابعة من عمره: «... كانت الغريزة الدافع الرئيسي و بدأت في ملء جدران الشوارع برسوماته، مثل الطيور والحيوانات والأشخاص والأشجار» وكان الطباشيرريشته وألوانه و مع دراسته الابتدائية

واضاف انه قام برسم معلميه، وبدا معروفا برسوماته فى مرحله الاعدادية وازدادت تلك الرسومات فى الثانوية فنصحوه بدراسة الفنون الجميلة وبالفعل اتجه إليها وتخرج فيها عام 1996 ليلتحق بوزارة التربية والتعليم مدرس فنون في المدرسة الثانوية،حتى اصبح موجه أول لمادة التربية الفنية.

وقد اقام الليثى عدة معارض منها معرض جماعي لمدة شهر بمحطة مترو الانفاق بالتحرير ب 7 لوحات عن الثورة المصرية 2011 ومعرض جماعي بمتحف سعد زغلول عن الثورة المصرية 2011.

وله اكثر من 80 عملا فنيا تشكيليا ومازال يعد اللوحات الجميلة للمشاركة فى المعارض الدولية .

كما انه اعدمقتنيات فنية تشكيلية لدي شخصيات عربية ودولية منهم أمير المنطقة الشمالية بالسعودية .

كما يقوم بتصميم وتنفيذ الرسم على الزجاج ب مصر والسعودية وتصميم لوجو للعديد من المحلات والهيئات والاشراف على تعليم طلبة كلية الفنون التطبيقية في مجال طباعة عقد وربط وطباعة باتيك وبصمة وايضا طباعة استنسل.