«هامة العز»| حسين الجسمي يطلق دويتو غنائي برفقة عيضة المنهالي

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق النجم حسين الجسمي، الدويتو الغنائي «هامة العز» برفقة المطرب عيضة المنهالي، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من تطبيقات الموسيقى.

تفاصيل أغنية هامة العز

والأغنية رؤية الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد، ومن كلمات: أحمد المري، وألحان: فايز السعيد.

حسين الجسمي وعيضة المنهالي

أغنية دلع دلع لحسين الجسمي

وحقق حسين الجسمي مؤخرا نجاح كبير بأغنية «دلع دلع» والتي طرحها عبر قناته على اليوتيوب ولاقت إشادات من جمهوره محققه أعلى نسب مشاهدة، وهي من كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة وألحان حسام كامل.

وتقول كلمات أغنية دلع دلع:

دلع دلع .. يا شيخة الحسن كله

دلع دلع .. غني بصوتك مع الورق

غني وأنا اغني مع الشوق شله

هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق

انتي القمر وانتي النجوم المطلة

وانتي الغنج والدل والزين والفرق

أشراق حسنك نوره بكل حله

و مبيسمك يسطي مثل سطوة البرق

حسين الجسمي

رد الفنان حسين الجسمي، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره فى صورة مع مدون السياحة الإسرائيلي إيتزيك بلاس، خصوصا أن الحرب الدائرة بين دولة الكيان والعرب مازالت مستمرة بل وتتسع.



حسين الجسمي يرد على منتقدي ظهوره مع مدون إسرائيلي



ونشر حسين الجسمي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب: "ما يتم تداوله حاليا حول جلوسي مع شخص معين وإهدائه ساعة ثمينة أو العكس هو غير صحيح جملة وتفصيلا، معجب طلب صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف، لكن تم استغلاله وتحوير الكلام لإثارة الجدل، نحن نحترمكم ولذلك وجب التنويه".

حسين الجسمي

وكان مدون السياحة الإسرائيلي شارك جمهوره مجموعة صور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، معلقا عليها: "اتشرفت بلقاء النجم الإماراتي ‎حسين الجسمي في ‎برج العرب بدبي، شكرا على وقتك وقلبك الأبيض".

حسين الجسمي



يذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي أهدي أغنية وطنية بعنوان "الفخر من هنا"، تحمل في طياتها رسائل معبرة عن الفخر والاعتزاز، وتُظهر اللحمة الوطنية السعودية بأسلوب راقٍ ووطني.

وأكد الجسمي أن هذا العمل يُعد إهداءً رمزياً يعبر عن محبته واحترامه للشعب السعودي وقيادته الرشيدة، وقال: "كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وفي تقدم نفتخر به باستمرار".



وأضاف في بيان صحفي: "أتشرف بتقديم أغنية 'الفخر من هنا' كهدية من القلب لأهل السعودية وقيادتها، مع خالص الحب والاحترام والتقدير، وأتمنى أن تلامس قلوبكم كما لمست قلبي".

حسين الجسمي



و عرض الجسمي أغنية "الفخر من هنا" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث من الأرشيف الوطني مناسب مع روح ومحتوى الأغنية، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، الى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.