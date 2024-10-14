شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تحيى ذكرى وفاة والدها الرابعة: أنتظرك يا حبيبي وحشتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، الذكرى الرابعة على رحيل والدها النجم الكبير محمود ياسين التى تحل اليوم الإثنين 14 أكتوبر ذكراه، معبرة عن افتقادها الشديد له.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الأيام تمضي والسنين تمر وما زالت أنتظرك يا حبيبي وحشتني أوى رحمك الله وأسكنك جنات النعيم في جنات الخلد في الفردوس الأعلى رحمك الله يا أبى في صحبة الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا الله يرحم جميع أمواتنا يارب".



رانيا محمود ياسين تحيى ذكرى وفاة والدها

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنان القدير محمود ياسين ، فلم يكن فنانا وممثلا متميزا فقط بل كان قارئا ومحبا للغة العربية، وساعده في ذلك صوته الرخيم المميز، فشارك في أغلب احتفالات الدولة الرسمية سواء الوطنية منها أو الدينية، بالإضافة إلى تسجيل العديد من القصائد الشعرية بصوته.

الفنان الكبير محمود ياسين رحلة فن طويلة أبدع خلالها فى كل ما قدم، وكان من أبرع الفنانين فى فن الإلقاء حتى أصبح صوته الرخيم مرادفاً للتاريخ، لا تخطئه أذن ولا يقتصر إبداعه على التمثيل فقط، فهو الصوت الحاضر دائما فى الاحتفالات الوطنية وفى سرد حكايات التاريخ.

وأعطى محمود ياسين عمره للفن وتدرج فى أعماله ومراحل حياته من أدوار فتى الشاشة الأول وحتى دور الجد، ولم يقتصر هذا العطاء على التراجيديا، بل تجاوزه أيضا إلى الكوميديا، مئات الأعمال الوطنية والرومانسية والدينية والتاريخية والاجتماعية كتبت اسم الفنان الكبير محمود ياسين فى سجل المبدعين بحروف من نور.