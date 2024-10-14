شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت لينا شماميان عن مشاركتها فى مهرجان الموسيقى العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة السورية لينا شماميان عن فخرها بـ مشاركتها بـ حفلين في خلال مهرجان الموسيقى العربية، حيث شاركت في حفل الافتتاح الذى أقيم يوم 11 أكتوبر الجارى، وأحييت أمس 13 أكتوبر الجارى حفلها الثانى الذى قدمت فيه مجموعة مختلفة من أغنياتها بـ قيادة المايسترو جورج قلته على مسرح الجمهورية.

وصرحت شاماميان في تصريحات خاصة لليوم السابعة قائلة: "شعرت بالفخر للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية خاصة وأن الافتتاح كان لـ روح موسيقار الشعب سيد درويش وهو الأقرب لـ قلبى من الملحنين العرب، فـ الحانه خالدة إلى الان، ويجدها المستمع متطورة ومواكبة لـ عصرنا الحالي حتى بعد رحيله بـ سنوات عديدة".

وتابعت شاماميان في تصريحاتها مشيرة إلى:" أما حفلى الثانى الذى إقيم منذ ساعات على مسرح الجمهورية بـ قيادة المايسترو جورج قلته قدمت فيه مجموعة متنوعة من اغنياتى، بالإضافة إلى أغنية من ألبومى الجديد وهى"غريب" كلمات الشاعر السعودي أحمد الملا والحاني وتوزيعى".