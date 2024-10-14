شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ مادونا بعد وفاة شقيقها بسرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمضت النجمة العالمية مادونا بعض الوقت في مركز الكابالا مع صديقها أكيم موريس في مدينة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وظهرت أسطورة الموسيقى البالغة من العمر 66 عامًا تعتمد على حبيبها وإيمانها في أعقاب وفاة شقيقها كريستوفر سيكوني بـ سرطان البنكرياس عن عمر يناهز 63 عامًا.

الكابالا هي "جزء من التقاليد اليهودية التي تتعامل مع جوهر الله"، وفقًا لليهودية الإصلاحية.

كانت مادونا ترتدي ملابس سوداء بالكامل بينما كانت تسحب طوق سترتها فوق الجزء السفلي من وجهها، وعيناها مغطاة بنظارة شمسية داكنة.

وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية عن وفاة كريستوفر سيكوني شقيق مادونا عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد معركة مع السرطان، وشاركت مادونا جمهورها رسالة مؤثرة على حسابها على إنستجرام، حيث قالت: "لقد رحل أخي كريستوفر لقد كان أقرب إنسان إلىّ لفترة طويلة من الصعب شرح كيف كنا مقربين، أمسكنا بأيدي بعضنا البعض ورقصنا من خلال جنوننا في الواقع، كان الرقص بمثابة رابط يلصقنا ببعضنا البعض.

مادونا أيقونة البوب في عالم الغناء لما لها من شهرة كبيرة اكتسبتها على مدار سنوات صنعت فيها أسطورتها الغنائية، لتصبح رائدة في مجالها، توفيت أم مادونا في سن الـ 30، وكان عمر مادونا وقتها 5 سنوات فقط حين وفاة والدتها، وكانت مادونا متفوقة دراسياً، ولفت عملها الجاد الانتباه من جامعة ميشيغان، التي عرضت لها منحة دراسية كاملة لبرنامج الرقص الخاص بهم.



مادونا وأكيم موريس