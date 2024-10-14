بهذه الكلمات.. حفيد محمود ياسين يحيي الذكرى الرابعة لوفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان الشاب محمود عمرو ياسين جونيور، الذكرى الرابعة لوفاة جده الفنان القدير الراحل محمود ياسين التي توافق اليوم 14 أكتوبر.

ونشر جونيور، صورة جده الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الذكرى السنوية الرابعة على رحيل جدي حبيبي.. أرجوا الدعاء و قراءة الفاتحة".

ورحل محمود ياسين في مستشفى المعادي العسكري والتي دخلها بعدما تدهورت حالته الصحية، وذلك في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز الـ 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن، الفنان الراحل محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".