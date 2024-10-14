الليلة.. المطرب حسن فؤاد يكشف كواليس اعتزاله في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يحل المطرب حسن فؤاد، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة في العاشرة مساء اليوم الإثنين

ويقدم حسن فؤاد باقة من أجمل أغانيه، ومنها تتر مسلسل "أرابيسك"، "ألف ليلة وليلة"، "سعد اليتيم"، بالإضافة لعدد من الأغاني التي قدمها في احتفالات اكتوبر وتتناول الحلقة أسباب غيابه عن الشاشة واعتزاله، وعن عودته مرة أخرى

كما يكشف العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه، ويتحدث عن أسرته ووالديه كما يتحدث عن حفظه للقرآن الكريم والتحاقه بمعهد الموسيقى العربية، وأهم المحطات الفنية في حياته ولقاءه مع الموسيقار عمار الشريعي وتعاونه معه في أغنية "أرابيسك" والتي حققت نجاحا كبيرا

ويتحدث عن ذكرياته مع الفنان صلاح السعدني، وتجربته بالتمثيل في مسلسل "الوتد "وأيضاً مسلسلات "أوراق من المجهول"، و"حبنا الكبير "

ويكشف حسن فؤاد عن علاقته بنجوم الطرب علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح وعن حياته بعد اعتزاله وابتعاده عن الفن، حيث أصبح إمام مسجد وحصل على إجازة من القرآن،

كما يتحدث عن أسباب عدم تقديمه حفلات في الأوبرا أو في مهرجان الموسيقى العربية، وعن رأيه في أغاني المهرجانات

وفي الجزء الثاني من الحلقة تشارك زوجة حسن فؤاد "نيفين" في اللقاء التليفزيوني وتكشف العديد من الجوانب الخاصة بحياتهما الزوجية والعائلية