هكذا نفت كايلي جينر شائعة انفصالها عن حبيبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أكثر من عام على ارتباطهما وشهور من الشائعات حول انفصالهما، ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر برفقة حبيبها الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت وهما يستمتعان بوقتهما في مدينة نيويورك. وفقًا لمجلة “People”، خرج الثنائي في موعد عشاء في مطعم بيتزا شهير، مما يؤكد عدم صحة أخبار انفصالهما وأن الأمر كان مجرد شائعة.

شوهدت كايلي جينر، البالغة من العمر 27 عامًا، والممثل تيموثي شالاميت، 28 عامًا، وهما في موعد هادئ لتناول العشاء في حي West Village بمدينة نيويورك، يوم السبت، الموافق 12 أكتوبر. ووصفت مجلة “People” اللقاء بالمنسجم، حيث كان الثنائي يرتديان ملابس غير رسمية، إذ ارتدت جينر قميصًا أبيض مع بنطلون أسود، بينما ارتدى شالاميت سترة رمادية بغطاء للرأس.

جاء هذا اللقاء بالتزامن مع انشغال شالاميت بتصوير فيلمه الجديد “Marty Supreme” في مانهاتن، بينما كانت كايلي جينر قد ارتبطت بالنجم تيموثي شالاميت في منتصف العام الماضي. وانتشرت أخبار ارتباطهما في سبتمبر 2023 بعد ظهور صورة لجينر تحمل هاتفها خلال أسبوع الموضة في ميلانو، وكانت خلفية الشاشة صورة لها ولشالاميت محتضنين.

كانت الشائعات قد بدأت تتحدث عن علاقة جينر وشالاميت قبل نحو 6 أشهر، بعد انفصال كايلي عن والد طفليها ترافيس سكوت في يناير 2023. ووفقًا لمصادر صحفية، انفصل الثنائي بعد إحياء علاقتهما في فبراير 2020، حيث قضت كايلي عطلتها في أسبن مع عائلتها وأصدقائها بدلاً من سكوت.

يُذكر أن كايلي وترافيس سكوت يشتركان في تربية طفلين، وسبق أن أعلنا انفصالهما عدة مرات قبل العودة إلى بعضهما. ومع ذلك، ظل الثنائي دائمًا صديقين وأبوين رائعين لطفليهما ستورمي وابنهما الذي ولدا في فبراير الماضي.