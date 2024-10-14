حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية Sold Out

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفدت تذاكر حفل النجم تامر عاشور، والذي يُقام ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامته يوم الجمعة 18 أكتوبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو سعيد كمال. ويشارك في الحفل صوليست تشيلو يحيى مهدي، وصلوليست كمان سعيد كمال. التذاكر طُرحت عبر موقع “تذكرتي” وكانت متاحة بسبع فئات.

وفي تعليمات دخول الحفل، يتوجب على الحضور الالتزام بالزي الرسمي الملائم، بما يشمل ارتداء البدلة الكاملة (جاكيت وربطة عنق). كما يمنع دخول الأطفال دون سن السابعة، والتصوير داخل الحفل غير مسموح به، ولا يُسمح باستبدال أو استرجاع التذاكر. سيتم غلق أبواب قاعة العرض قبل بداية الحفل، ولن يُسمح بالدخول إلا بعد فترة الاستراحة.

تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية بمشاركة 76 مطربًا ومطربة من مختلف الدول العربية، من بينهم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفي بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، وصابرين النجيلي، إلى جانب العديد من النجوم الآخرين.