سميحة أيوب تناشد الرئيس السيسي: “المسرح هو ثقافة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب نداءً عاجلاً للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل السريع ووقف قرار إزالة المسرح العائم الذي يتضمن مسرح الطفل. خلال مداخلتها في برنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ناشدت أيوب الرئيس بقولها: “أنا بناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرجو أن قرار هدم المسرح العائم لا يتم تنفيذه، لأننا في حاجة إلى مسارح، فنحن نفكر في بناء مسارح لا هدمها.”

وأضافت أيوب: “الثقافة هي لقمة العيش بالنسبة للشعب، وأرجو من السيد الرئيس أن يوقف هذا القرار. المسرح العائم له تاريخ طويل وسُمي باسم مسرح فاطمة رشدي، وهو مسرح عريق ومحبوب لدى الناس. نحن بحاجة إلى مسارح وليس إلى هدمها، خاصة وأن المسرح العائم يتضمن أيضًا مسرح الطفل.”

وتابعت: “هدم المسرح هو تشويه للبلد، ولثقافتها وفكرها. لا أستطيع أن أفهم كيف نفكر في هدم مسرح ونحن نفكر في بناء مسارح. المسرح هو نور العقول، وليس من المعقول أن نطمس هذا النور.”

يُذكر أن وزارة الثقافة المصرية نظمت مهرجان المسرح المصري في يوليو الماضي تحت قيادة الدكتور أحمد هنو، وحملت الدورة الجديدة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والتي أُقيمت من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة برئاسة الفنان محمد رياض.