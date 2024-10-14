قريبًا على المنصات.. أحمد الفيشاوي ينشر صوراً من كواليس “عادل مش عادل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور من كواليس فيلمه الجديد “عادل مش عادل”، والمقرر عرضه قريبًا عبر المنصات الرقمية. نشر الفيشاوي الصور عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وعلق قائلًا: “صور فوتوغرافية من فيلم عادل مش عادل قريبًا على المنصات، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري.”

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية “عادل الأمين”، وهو شاب يجد نفسه واقعًا في سلسلة من المتاعب بسبب إعجابه بفتاة يتضح لاحقًا أن حقيقتها مخيفة. وفي الوقت نفسه، يواجه مطاردة من الصحفية “غادة”، التي تسعى للحصول على الأخبار المشوقة بأي وسيلة.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد الفيشاوي كل من شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، ومحمد أوتاكا، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.