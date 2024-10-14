موسم الرياض ٢٠٢٤: انطلاق ثلاث مناطق بفعاليات جديدة وتجارب استثنائية

افتتحت ثلاث مناطق لموسم الرياض ٢٠٢٤ أبوابها للجمهور الذي ينتظرها بشغف كبير، وهي “بوليفارد وورلد”، و”بوليفارد سيتي”، التي تم إضافة العديد من التجارب الجديدة فيها، ومنطقة “حديقة السويدي” التي تستضيف مجموعة من الأسابيع المخصصة للجاليات.

في “بوليفارد وورلد”، الذي يبدأ استقبال الجمهور يوميًا من الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، تم إجراء عدة تحديثات تشمل زيادة مساحة المنطقة بنسبة ٣٠ في المئة، مع إضافة ٥ مناطق جديدة هي: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، أفريقيا وكورشوفيل. ليصل بذلك إجمالي المناطق إلى ٢٢ منطقة تمثل ثقافات مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى ٣٠٠ مطعم ومقهى، وأكثر من ٨٩٠ محلًا تجاريًا.

كما تم تطوير مناطق مصر، إسبانيا، وإيطاليا في “بوليفارد وورلد”، مع إضافة ٢١ فعالية جديدة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى عروض مسرحية وجولات استعراضية من عدة دول حول العالم، ما يعزز من جاذبية هذه المنطقة كوجهة ترفيهية مميزة.

وفي “بوليفارد سيتي”، يقدم موسم الرياض لهذا العام مجموعة من التجارب الترفيهية الجديدة والمميزة، التي تأخذ الزوار في رحلات مليئة بالتشويق والمغامرة. من بين هذه التجارب البارزة تجربة “ببجي موبايل”، التي تمنح الزوار فرصة الانضمام إلى فريق المحاربين والمشاركة في معارك ليزر مليئة بالإثارة. تميز هذه التجربة بمستوى عالٍ من الواقعية، حيث يتنافس المشاركون في معركة شرسة للبقاء على قيد الحياة، ليصبح الناجي الأخير.

كما يمكن للزوار الغوص في عالم “المحقق كونان” الغامض والمثير، حيث يتحولون إلى محققين في محاولة لحل الألغاز وكشف أسرار الجرائم والعثور على الكنز المخفي. وتتضمن هذه التجربة مراحل متعددة مليئة بالتحديات التفاعلية التي تتطلب التفكير والتحليل.

أما لمحبي المغامرات العائلية والخيال، فإن عالم “بلوي وبينجو” الساحر سيتيح لهم فرصة الدخول في مغامرات خيالية مع شخصياتهم المحببة. وفي هذا العالم المدهش، يعيش الزوار تجارب لا تُنسى في أجواء مليئة بالخيال والمرح.

ولعشاق الرعب، تعود تجربة “فايف نايت آت فريدي” بنسخة جديدة أكثر إثارة وتحديًا، حيث يواجه الزوار مستويات عالية من الرعب في محاولة للنجاة من المخاطر التي تحيط بهم داخل المركز التجاري المخيف.

وهذه التجارب الجديدة تجعل “بوليفارد سيتي” وجهة لا تُفوّت ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، حيث يمكن للزوار الانغماس في مغامرات استثنائية تجمع بين التشويق والخيال والرعب.

أما “حديقة السويدي”، والتي تمتد على مساحة ١٤٠ ألف متر مربع، فتعد واحدة من الوجهات المجانية الأكثر جذبًا في موسم الرياض ٢٠٢٤. تنطلق فعالياتها اليوم، من الساعة الرابعة عصرًا حتى منتصف الليل، وتستضيف أولًا “الأسبوع الهندي” ضمن سلسلة من الأسابيع المخصصة للجاليات المختلفة.

وتتضمن فعاليات “الأسبوع الهندي” حفلات غنائية لأسماء لامعة مثل هيميش ريشاميا، وفارشا براساد، وليكشمي جايان، وسري لاكشمي، وشيا مجيد، وسايران خان، ونصار وياناد، وعمران مالك، ومناف باتي، وغيرهم. كما ستشهد المنطقة عروضًا استعراضية مميزة لفرقة “جواهر مالاخاب”.

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ويستمتع الزوار بتجربة تذوق الأطباق الهندية التقليدية الشهيرة ببهاراتها الفريدة، بالإضافة إلى فرصة شراء الملابس الهندية التقليدية التي تعكس تنوع وثراء ثقافة بلد يزيد تعداد سكانه عن مليار نسمة.

وبفضل هذه الفعاليات المتنوعة والتجارب الجديدة، يساهم موسم الرياض ٢٠٢٤ في تقديم تجربة استثنائية للجمهور، تتجدد في كل عام.