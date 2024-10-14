سميحة أيوب تناشد الرئيس لمنع هدم المسرح العائم

عبرت الفنانة سميحة أيوب عن رفضها لهدم المسرح العائم، والذي شهد العديد من الفاعليات الثقافية والفنية المصرية.

وقالت سميحة أيوب في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "بلغنا كلنا قرار بإزالة المسرح العائم، الذي يضم أيضا مسرح الطفل، وأناشد السيد الرئيس وأرجوه وقف هذا القرار".

وأضافت سميحة أيوب: "إحنا في حاجة إلى مسارح، ونفكر في بناء مسارح وليس هدم مسرح، لأن الثقافة مثل لقمة العيش بالنسبة للشعب".

وتابعت: "المسرح العائم عريق وحمل اسم الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي، وإزالته نوع من تشويه فكر وثقافة البلد، وأنا إن شاء الله سوف أعرض على هذا المسرح".

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