شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى نظام الملك.. أشهر وزير للدولة السلجوقية الذى جسده فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ14 من أكتوبر مع ذكرى رحيل الوزير السلجوقي نظام الملك الذى يعد من أهم الأسماء في تاريخ الدولة السلجوقية والتاريخ الإسلامي كافة، نظرًا لما تمتع به من ذكاء كبير وحكمة في إدارة شئون الدولة، وهو ما ساهم في تطور الدولة السلجوقية حتي باتت حسب المؤرخين أقوي قوة في العالم حينها.

وقد استطاع نظام الملك بصحبة السلطان ألب أرسلان الانتصار على الروم في المعركة الشهيرة ملاذكرد، كما ساهم مع ابنه ملكشاه في تطور الدولة وبلوغها نحو كبير من القوة والمجد مستنداً لحكمته الكبيرة في إدارة شئون الدولة والرعية.



فتحى عبد الوهاب بشخصية نظام الملك

وفى الدراما المصرية ظهرت شخصية نظام الملك بصورة جلية خلال دراما رمضان الماضى بمسلسل الحشاشين، إذ جسد شخصيته بتميز الفنان فتحي عبد الوهاب، الذى استطاع تجسيده وعكس مراحل قوته الشديدة إلى ضعفه في نهاية حياته بعدما وشى الوشاة بينه وبين السلطان ملكشاه وحاولوا الوقيعة بينهما حتي تم قتله على يد الحشاشين على أسوار بغداد.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.