شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يكشف كواليس تجسيده دور الطبيب النفسى فى إكس مراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان هشام ماجد إلى كواليس فيلم "إكس مراتي"، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى، الذي يذاع على راديو 90.90، قائلاً: "الفيلم عمل حالة حلوة مبسوط بيها غير أرقام الإيرادات الكبيرة اللى بيحققها، وأول حاجة الفضل يرجع فيها لنجاح الفيلم هم المؤلفين اللى استحملونا بصورة كبيرة وإحنا شغالين على الفيلم".

وأضاف هشام ماجد: "مش أول مرة أعمل دور دكتور، ولكن في الفيلم حاولت مع شخصية الطبيب النفسى إني أستعين بناس من أصحابي اللى بيشتغلوا في نفس المجال علشان أخد فكرة عن الدور تساعدني في تقديم الدور".

وأكد هشام ماجد على سعادته بالنجاح الكبير الذى يحققه فيلم إكس مراتي على مستوي الإيرادات قائلاً: "الفيلم عمل حالة حلوة وبشكر كل اللى شكروا فيه، أو اتكلموا عنه عندهم على السوشيال ميديا من الزملاء في المهنة".

وأضاف هشام ماجد عن تعاونه مع المخرج معتز التوني: "بنشتغل مع بعض كتير ومبسوط ليه جدًا بنجاح الفيلم خاصة إنه كان واخده تحدي على مستوي الصورة الإخراجية وأمور كتير في الفيلم مش مجرد كوميديا بس".