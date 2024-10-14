شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردي وهيلين ميرين وبيرس بروسنان أبطال مسلسل جاى ريتشى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجوم العالميين توم هاردي وهيلين ميرين وبيرس بروسنان في مسلسل جديد من إخراج المخرج العالمى جاي ريتشي، وفقًا لموقع Deadline، فإن الثلاثي في مفاوضات نهائية للمشاركة في بطولة مسلسل جديد من إنتاج شركة Paramount+ سيطرح تحت اسم The Associate.

من المقرر أن يتتبع المسلسل الدرامي أجيال من رجال العصابات، والأعمال التجارية التي يديرونها، والعلاقات المعقدة التي ينسجونها، والرجل الذي يستعينون به لإصلاح مشاكلهم.

من المقرر أن يلعب هاردي دور مصلح يُدعى هاري، بينما ستلعب ميرين وبروسنان دور أم ووالد رئيس العصابة، ويروي المسلسل الجديد نسخة خيالية من عملية Postmaster، وهي عملية خاصة بريطانية خلال الحرب العالمية الثانية كُلفت بتخريب الخطط النازية ودعم حركات المقاومة في الأراضي الخارجية.