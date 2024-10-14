نهال عنبر تكشف سبب طلاق إلهام عبد البديع و وليد سامي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة نهال عنبر، سبب خلاف الفنانة إلهام عبد البديع وزوجها المنتج وليد سامي، والذي انتهى بالصلح بعد تدخلها هي الفنان إيساف.

علقت الفنانة نهال عنبر علي الخلاف الذي حدث بينهما أنه "ميستهلش" وعودتهما للحياة الزوجية لابد أن تعود والحمد لله عادت بفضل ربنا ، خاصة أنهما يحبان بعض بجنون ، وما فعله وليد سامي مما نشره علي صفحتة الرسمية الفيسبوك وإعلانه الانفصال ما هو إلا في حالة غضب ، وكلنا وقت الغضب بنقول اي كلام وخلاص ، وما يحدث وقت الغضب لا نحاسب علية .

واضافت : أن بعض الاصدقاء والاقارب توسطوا معي لعودتهما ، وحبهم لبعض كان غالب علي الجميع خاصة انهما ، تزوجا عن قصه حب .

وكان خبر طلاق الفنانه إلهام عبد البديع والمنتج والملحن وليد سامي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا .

وتابعت " عنبر " أننا نصور حاليا مسلسل " غموض "، وإن سيناريو العمل جيد جدًا ، وهذا أول شيء جذبني للمشاركة في المسلسل، خاصة أنني أقوم بتقديم شخصية خالة الفنانة إلهام عبد البديع، ولكنها تمر بحدث كبير يغير حياتها ، ومختلف ومميز وأحب جدا أدوار الشر ، ومسلسل غموض تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ، ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة التي تخص مجتمعنا المصري ، و المسلسل انتاج وليد سامي و تأليف فتحي الجندي واخراج حسام سلامة ، وهذا هو التعامل الثاني معهما عقب فيلم "جبل الحريم"