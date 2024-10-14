مهرجان الموسيقى العربية|نداء شرارة تبهر جمهور الإسكندرية ومواهب الأوبرا في الساحة

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت مساء الأحد، الليلة الثالثة فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، وتزينت مسارح الأوبرا فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور بسحر الموسيقى والغناء مفعمة بمزيج من روائع التراث العربي إلى جانب الأعمال المعاصرة الجادة، تحت رعاية وزارة الثقافة.

فعلى المسرح الكبير حرص جمهور المهرجان على الحضور في السادسة مساءً للإستمتاع بالأوبريت النادر "العشرة الطيبة" للموسيقار خالد الذكر سيد درويش، الذي يعد عمل فني ملحمي من تأليف محمد تيمور وأزجال بديع خيرى بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وأقيم بالتعاون مع أكاديمية الفنون، دراماتورج وإخراج ضياء الدين زكريا،إشراف فنى الدكتورة خيرية جميل والدكتورة هدى أحمد. ويعكس الأوبريت، عبقرية سيد درويش الموسيقية و قد حاز على أعجاب الجمهور والنقاد بحبكته الفنية المتقنة وأكتمال عناصره الفنية .

وفي الثامنة والنصف، انتقلت الفعاليات إلى مسرح النافورة، حيث أبهرت المطربة مروة ناجي الحضور الجماهيري الكبير بأدائها الرائع بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، حيث تغنت بباقة مختارة من أروع اغانى الموسيقى العربية، قبلها غرد الدكتور عماد عاشور على آلة التشيللو في أغنية حب ايه من ألحان بليغ حمدي.

وخلال الفاصل الأول من الحفل جسد نخبة من نجوم الأوبرا وهم سمية وجدى ، محمد الخولى ، نهى حافظ ،ياسر سليمان أجمل الألحان التى صاغها المبدع الموسيقار بليغ حمدى للفنانة وردة الجزائرية وكبار المطربين والتى بدأت بميدلى ورده ثم أغنيات هوا ياهوا ، مستنياك ، على رمش عيونها، جانا الهوى ، اه ياسمرانى اللون ،مكسوفة ، متى اشوفك ،الخيزرانة،ع الرملة، عدوية، طاير ياهوا.



وشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً مميزاً أحيته الفنانة التونسية مليحة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عزيز المصري، بمختارات من روائع الطرب العربى الأصيل، بالإضافة للعديد من ألحانها وبعض الأغانى التراثية التونسية وبدأ الحفل بمعزوفات موسيقية بعنوان "الحنة،النيل القديم، تمر حنة، شباب على طول " ثم شدت مليحة باغانى لامونى اللى غارو منى،انا قلبى دليلى، مالى، كفايا نورك عليا ،يامعذبتنى بزينك،النهر الخالد، حبيبى يسعد اوقاته، ياوحشنى رد عليا ، غرامك كبير ، سهر الليالى، صوت الناى، بنت اللحظة ، ياخليلة، وأختتمت الحفل بأغنية ياحبيبتى يا مصر .

واستقبل مسرح الجمهورية فرقة عمانية قدمت تجربة فنية فريدة بعنوان ثلاثية "غزة"، تلتها الفنانة السورية لينا شاماميان فى تجربة بإسم ترحال و التي اصطحبت الجمهور في رحلة موسيقية جمعت بين عدة لغات عربية واجنبية قدمت فى قوالب موسيقية متنوعة.

أما في أوبرا الإسكندرية، فقد استمتع الجمهور بليلة طربية أحيَتها الفنانة الأردنية نداء شرارة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ، حيث تألقت بأدائها الساحر ،سبقها فاصل غنائى لمجموعة من فنانى الأوبرا "ندى غالب ،غاده ادم ، محمد الطوخى، محمد متولى" واستمتع الجمهور بأصواتهم الشجية لأغانى " القريب منك بعيد ، آخر ايام الصيفية ، اسمعونى، الف ليلة وليلة ، خايف اقول ، كل ده كان ليه ، ياواحشنى ، موعود، حسكنك يامصر ، فاتت جنبنا" كما تألق عازف القانون الدكتور ماجد سرور فى اغنيتى بأمر الحب ودارت الأيام.

واحتضن مسرح أوبرا دمنهور أمسية سورية مميزة للفنانة وعد البحري، تضمنت أعمالاً معاصرة منها الليلة ليلة، حاول تفتکرنی، حبينا واتحبينا، الشاب الأسمر جننى، أوقاتي بتحلو "حازت على أعجاب الجمهور .وشدى الفنان مجد القاسم بأغانى

"لحظة غرام، بتسأل ليه عليا، أمرك حبيبي، ع العين موليتين، على رمش عيونها، لعبتك، غمض عينيك، رسالة، ياسارق، قسوة قلبك، إسمع بقى، بأمر الهوى، سيرة الحب، حیرت قلبی ورفقا سيدتي، الإضافة لفقرات مميزة تضمنت ميدلى لـ أم كلثوم،عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.

كما واصل مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر فى السابعة مساء تقديم فقراته الغنائية بالساحة الخارجية للأوبرا.

وأمتد التميز إلى المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان الذي تناول في جلساته الصباحية موضوع الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة ، وسط مناقشات عميقة من نخبة من الباحثين من مختلف الدول العربية.