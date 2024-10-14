لو أغانيك مش خلـيعة.. رد حاسم من مبروك عطية عن حرمانية أموال عمر كمال

ياسر رشاد - القاهرة - رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، على تصريحات مطرب المهرجانات عمر كمال، الذي طالب فيها شيخ الأزهر بتوضيح هل أمواله من الغناء حلال أم حرام، حتى يقرر الاستمرار من عدمه في التصدق وعمل الخير.

رد حاسم من مبروك عطية عن حرمانية أموال عمر كمال

وقال الدكتور مبروك عطية، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، "لو كانت أغانيك مش خلـيعة ومفيهاش كلمات جـريئة أو خـادشة يبقى يتبرع ويعمل بيها خير عادي.

وأضاف مبروك عطية، " إذا جمع الرجل ماله من الحرام يأخذ منه ما يكفيه للحياة حتى يتطهر.. ويجد غيره؛ لأن المضطر في الجوع أحل الله له الميتة والدم.. ولحم الخنزير.. وكل المحرمات".



وكان مطرب المهرجانات عمر كمال أعرب عن استيائه من الانتقادات التي يتعرض لها دائمًا بشأن أرباحه من الغناء، وطلب الأزهر الشريف الرد عليه لحسم الأمر إذا كان الخير الذي يفعله سيقبل منه أم لا.

قال عمر كمال خلال مقطع فيديو عبر حسابه على “فيس بوك”: "أظن إن ربنا كرمني عشان علاقتي بربنا كويسة، بس أنا تعبت نفسيًا من كلام الناس، وعايز حد من الأزهر يرد عليا، أي حاجة بعملها يطلع حد يقول لي (الله طيب لا يقبل إلا طيبا)، طب أنا بعمل إيه غلط؟ أنا بغني في فرح بفرح الناس".

وأشار: "اللي عايز حاجة لله بعملها، وبعمل اللي بقدر عليه.. اللي بيقوللي أنت نجحت في إيه أنا شايل مسؤولية 50 فرد فرقتي واللي شغالين معايا وأهلي واللي محتاج علاج، أنت عملت إيه؟ هتقولي فلوسك حرام، أنا بساعد بيها أنت عملت إيه؟".

وأوضح: “أنا عايز شيخ من الأزهر يقول لي أنا صح ولا غلط، لو أنا غلط أبطل أعمل خير، أنا تعبت نفسيا، بيقولوا أنت مش هيتقبل منك عشان فلوسك حرام، يا رب كل واحد في المجتمع يبقى زي عمر كمال يشيل الناس مكنش هيبقى فيه حد فقير”.



