مصطفى شعبان يبدأ تصوير “حكيم باشا” استعدادًا لرمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم مصطفى شعبان صباح اليوم الأحد تصوير مشاهده الأولى في مسلسله الجديد “حكيم باشا”، الذي يُنتجه شركة سينرجي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025. العمل من إخراج أحمد خالد أمين، وبدأت المشاهد الأولى في الديكور الأساسي للمسلسل، بمشاركة مصطفى شعبان ومنذر رياحنة وعدد من الممثلين الآخرين.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مصطفى شعبان كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت. يُعد “حكيم باشا” العمل الأول الذي يقدم فيه مصطفى شعبان الدراما الصعيدية في مسيرته الفنية، ويتطرق العمل كذلك إلى قضية تجارة الآثار.

الجدير بالذكر أن مصطفى شعبان قد قدم في رمضان الماضي مسلسل “المعلم”، الذي شارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، وانتصار، وكان من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.