وائل جسار يؤجل حفله في الأردن بسبب الأحداث في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان اللبناني وائل جسار عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في 18 أكتوبر بمنطقة البحر الميت في الأردن، إلى أجل غير مسمى. جاء هذا الإعلان عبر بيان نشره جسار على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، حيث أوضح أن قرار التأجيل جاء نظرًا للأحداث المأساوية التي تمر بها لبنان.

وقال جسار في البيان: “نظرًا للأحداث المأساوية التي يمر بها لبنان، أعتذر عن إحياء حفلي الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في يوم 18 أكتوبر في منطقة البحر الميت بورتو”. وأكد أن الحفل سيتم تأجيله إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

ويُعد هذا الحفل الثاني الذي يؤجله جسار مؤخرًا، إذ سبق وأن ألغى حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية لنفس السبب.

كما تقدم الفنان اللبناني بأحر التعازي لأهالي الشهداء، سائلاً الله أن يمنحهم الصبر في هذه الأوقات العصيبة.

يذكر أن وائل جسار طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “حد يحبني” عبر قناته على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.