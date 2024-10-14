ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها.. هكذا قلدت أحمد حلمي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أحدث ظهور لها، شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” أثناء رحلتها الأخيرة في إحدى الدول الأوروبية. ظهرت ياسمين في الفيديو وهي تقلد مشهدًا شهيرًا للفنان أحمد حلمي من فيلم “1000 مبروك”، حيث قالت بطريقة فكاهية: “أنا مت موتات أحلى من كدا بكتير”، مما أضفى على الفيديو طابعاً مرحاً لاقى استحسان جمهورها.

وعلقت ياسمين على الفيديو بعبارة: “فن اللا مبالاة عندي”، مما زاد من تفاعل جمهورها مع المقطع. لكن الغريب في الأمر أن ياسمين قامت بحذف الفيديو بعد فترة قصيرة دون تقديم أي تفسير، مما أثار فضول متابعيها حول سبب حذف الفيديو.

من جهة أخرى، تستعد ياسمين عبد العزيز للعودة إلى الدراما في رمضان 2025 بعد غيابها عن الموسم الماضي، من خلال مسلسل يحمل اسمًا مؤقتًا “وتقابل حبيب”. يُعد هذا العمل فرصة جديدة لتعاونها مع الكاتب عمرو محمود ياسين بعد آخر تعاون لهما في رمضان 2021 بمسلسل “اللي ملوش كبير”، وأيضًا مع الفنان كريم فهمي الذي شاركها بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” في 2020.

وفي سياق متصل، تعمل ياسمين على العودة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب ست سنوات عن السينما، حيث تعاقدت على بطولة فيلم جديد من تأليف خالد جلال. من المقرر اختيار المخرج وبقية الأبطال في الأسابيع المقبلة، لتعود ياسمين إلى السينما بعد آخر أفلامها “الأبلة طمطم” عام 2018.