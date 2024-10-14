محمد رمضان يتحدث عن “الاغتيال المعنوي”: أشعر بعدم محبة بعض الفنانين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن قراره بتقليل ظهوره في وسائل الإعلام بسبب ما وصفه بـ”انخفاض الأمانة الصحافية” التي أصبحت عائقًا أمامه. في لقاء أجراه مع الإعلامي ربيع هنيدي على منصة YouTube، أوضح رمضان أن الإعلام الذي كان سابقًا يسلط الضوء على مواهب الفنانين، بات اليوم وسيلة لتصيد الأخطاء وتحريف التصريحات، مما يضع الفنانين في مواقف حرجة لا داعي لها.

وأشار رمضان إلى أنه اختار الابتعاد عن الأضواء مؤخرًا بعد تعرضه لتفسير خاطئ لتصريحاته حول تجسيد صورة الجندي المصري، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد الإساءة للفنان الراحل إسماعيل ياسين. وقال إن هدفه كان تقديم صورة مشرفة تعكس التزام الجندي المصري وبسالته، مشبهاً ذلك بما تقدمه أفلام هوليوود من تجسيد للجندي الأمريكي.

كما عبر عن مخاوفه من “الاغتيال المعنوي” الذي قد ينتج عن الشائعات الخاطئة، موضحًا أن نجاحاته الفنية هي التي تعكس صورته الحقيقية، ودعا جمهوره إلى عدم التسرع في الحكم عليه.

فيما يتعلق بعلاقاته في الوسط الفني، كشف رمضان عن قلة الأصدقاء لديه وشعوره بعدم محبة بعض زملائه، داعيًا هؤلاء الفنانين إلى التركيز على مسيرتهم بدلًا من الانشغال بغيرهم.

وأرسل رسالة حب واحترام للفنان المصري عادل إمام، معبرًا عن رغبته في التعاون معه رغم الشائعات التي تسعى لتفريقهما، كما أعرب عن أمله في العمل معه في مشروع فني حتى لو كان ظهوره كضيف شرف.

أما عن أجره، فقد أكد رمضان أنه الأعلى في الدراما، مستندًا إلى تحقيق أعماله نسب مشاهدة مرتفعة على الفضائيات. وعن التشابه بينه وبين الراحل أحمد زكي، عبر عن سعادته بذلك، وبيّن رغبته في تقديم فيلم يعكس مسيرته.

واختتم حديثه بالتأكيد على مرونته كممثل، مشيرًا إلى أنه يحب أن يتلون مثل “الحرباء” وفق متطلبات العمل الفني، مؤكدًا أن الجمهور هو الحكم الأساسي في نجاح الفنان، وأبدى استغرابه من الترحيب بالمطربين في عالم التمثيل بينما يتم رفض العكس.