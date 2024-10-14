نوال الزغبي تناشد من أجل السلام في لبنان: “كفى سفك الدماء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل الأحداث المؤسفة التي يشهدها لبنان والهجمات الإسرائيلية المستمرة، عبرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن موقفها الداعم للسلام عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقاً).

ونشرت نوال الزغبي رسالة مؤثرة طالبت فيها بوقف الحروب وسفك الدماء، مشددة على حق الشعب اللبناني في العيش بأمان وسلام.

وقالت نوال الزغبي في منشورها: “لا نريد حروب ولا سفك دماء نريد السلام… يحق لنا أن نعيش بأمان وسلام وطمأنينة. نريد مستقبل جيد لأطفالنا… كفى سفك الدماء، ارحموا لبنان.”

جاءت هذه الكلمات في وقت حساس، حيث يعاني لبنان من تبعات الصراع الدائر في المنطقة، وتسلط الضوء على معاناة الشعب اللبناني الذي يطمح للعيش في مستقبل أفضل وآمن بعيدًا عن ويلات الحرب.

تعتبر نوال الزغبي واحدة من أبرز الفنانات في لبنان، وغالباً ما تستخدم منصاتها للتعبير عن آرائها حول القضايا الإنسانية والوطنية، وفي هذه المرة دعت إلى وقف العنف وإحلال السلام من أجل الأجيال القادمة في لبنان.