شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى بدر عن مسلسل تيتا زوزو: كواليس العمل رائعة وإسعاد يونس نجمة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مجدى بدر لـ"الخليج 365" إنه سعيد بردود الأفعال على دوره في مسلسل تيتا زوزو، خاصة أن العمل عائلى ويناقش العديد من القضايا الأسرية والأبناء في سن صغير، مشيرًا إلى أن دوره محوري في أحداث العمل، لاسيما أن مشاهده تجمعه مع ممثلين جيدين مثل محمود البزاوى وحمزة العيلى، لافتًا إلى أن كواليس العمل مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ممتعة للغاية، وشهادتى في الفنانة إسعاد مجروحة فهى نجمة كبيرة، مضيفًا أن المخرجة شيرين عادل مميزة ولديها بصمات كبيرة في الدراما، والعمل معها شيء جميل.

وأضاف مجدى بدر، أنه يشارك كضيف شرف في مسلسل 6 شهور مع الفنان الشاب نور النبوى، والذى يعرض على منصة watch it، من إخراج مصطفى سولى، وإنتاج أروما استديوز.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ويعرض حاليا على قناة دى إم سى إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.



