شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تبدع فى حفلات المتحف المصرى الكبير وسط أجواء عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حفلات الفنانة أنغام بالمتحف المصري الكبير نجاح أسطوري، وذلك ضمن حفلات ليالي مصر التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاءت الحفلات التي أقيمت على مدار يومين وسط أجواء عالمية ساحرة من حيث المكان والتجهيزات والحضور غير المسبوق من مختلف الجنسيات العربية.

وظهرت صوت مصر أنغام على خشبة المسرح خلال الحفلين وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب.

وشهد الحفل الأول إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث نفدت التذاكر فور طرحها، مما جعل المسئولين عن الحفل وللمرة الأولى ينظمون حفلا آخر في اليوم التالي.

ومن جانبها قامت شركة تذكرتي على الفور بتمديد يوم إضافي للسماح للجماهير بشراء تذاكر الحفل.

وقدمت الفنانة أنغام خلال الحفلين ألبومها الأخير "تيجي نسيب" وسط تفاعل كبير من الجمهور مع تألق المايسترو هاني فرحات.



الفنانة انغام تتالق فى حفل ليالى مصر بالمتحف المصري الكبير



انغام تطرب جمهورها بالمتحف المصري الكبير



انغام تبدع فى حفل ليالى مصر



النجمة انغام



حفل انغام