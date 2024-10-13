شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بالطو.. "كارثة طبيعية" ثانى تجربة للمؤلف أحمد عاطف على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المؤلف أحمد عاطف، ثانى تجربة درامية له، بعد النجاح الكبير الذى حققه بمسلسل بالطو، وكان من أعمال منصة watch it الأصلية، وكان عصام عمر في أولى بطولاته المطلقة في الدراما، وحققا نجاحًا كبيرًا.

كما حصل أحمد عاطف على جائزة أفضل مؤلف عن مسلسل بالطو في مهرجان القاهرة للدراما عام 2023، والذى أقيم في مهرجان العلمين بدورته الأولى.

ليستعد أحمد عاطف، بتجربته الثانية في عالم التأليف مع منصة watch it، بمسلسل جديد "كارثة طبيعية" مع المخرج حسام حامد، وأحمد عاطف تخرج من كلية طب وبدأ مشواره في التأليف بكتابة مسلسل بالطو المأخوذ عن روايته الأولى "بالطو وفانلة وتاب".

كما أعلنت منصة watch it الإلكترونية عن أحدث أعمالها الدرامية، والذي يحمل اسم "كارثة طبيعية"، من إخراج حسام حامد، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، عبر صفحتها على "إنستجرام".

ونشرت الصفحة الرسمية لـ watch it، صورة "كلاكيت" المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، "كارثة طبيعية، من إنتاجات WATCH IT الأصلية.. قريبًا وحصريا، شاركونا توقعاتكم لقصة المسلسل؟"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.