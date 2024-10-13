شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إلهام عبد البديع للملحن وليد سامى بعد تدخل نهال عنبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام عبد البديع إنها عادت للحياة الزوجية مع الملحن وليد سامي، بعد تدخل من الفنانة نهال عنبر والفنان إيساف.

وكانت الفنانة الهام عبد البديع انفصلت عن الملحن وليد سامي منذ ما يقرب من 20 يوما، والذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، خاصة بعد أن كتب وليد سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قائلًا: "كل شيء قسمة ونصيب أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا وربنا يوفقها ويكتبلها الخير"، وتراجع وليد سامي عن ما نشره حول الانفصال مما أثار تساؤلات الجمهور عن غموض علاقتهما.

وكانت الفنانة الصاعدة إلهام عبد البديع قد حلت ضيفة مؤخراً في برنامج 8 الصبح على Dmc وقالت: "تجربتي في "إلا أنا" في حكاية "ويبقى الأثر"، هى تجربة نوعية".

وعن مسلسل آدم وجميلة وباب الخلق، علقت بقولها: "أحب الوجود القليل المميز عن الوجود المستمر الطبيعي".

وتحدثت أيضا عن تجربتها في خطوتها المميزة مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل فلانتينو، ودور البطولة في فيلم أهواك مع النجم الكبير تامر حسني، حيث قالت إنه نقطة تحول في حياتها.

وحول حياتها الشخصية، قالت: حياتي الشخصية لها أهميتها بجانب الحياة العملية والفنية.

وأكدت حبها الشديد للسينما، وأن أعمالها مستمرة العرض مع مرور الأعوام عكس المسلسلات حتى وإن نجحت وتميزت فإنه ومع مرور الأيام يقل عرضها.

وحول سبب ظهورها القليل، قالت: هو عدم العرض المناسب لذوقها، وأنها لا تهتم بالمساحة إطلاقا، مؤكدة أنها تخاف من الوحدة.