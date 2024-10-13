"معجب طلب صورة".. أول رد من حسين الجسمي على جلوسه مع الإسرائيلي إيتزيك بلاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أثار الفنان الإماراتي حسين الجسمي جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول مجموعة صور تجمعه ببلوجر إسرائيلي يدعى إيتزيك بلاس.

حسين الجسمي، رد على هذا الجدل، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب: "ما يتم تداوله حاليا حول جلوسي مع شخص معين وإهدائه ساعة ثمينة أو العكس هو غير صحيح جملة وتفصيلا، معجب طلب صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف، لكن تم استغلاله وتحوير الكلام لإثارة الجدل، نحن نحترمكم ولذلك وجب التنويه".

وكان البلوجر الإسرائيلي نشر صور مقابلته الفنان حسين الجسمي، وكشف خلالها عن إهدائه ساعة قيمة خلال زيارته للجسمي في برج العرب وعلق: "شرفت بمقابلة المغني الإماراتي حسين الجسمي في برج العرب بدبي، شكرًا على وقتك، وطيبتك، وقلبك المتواضع".

يذكر أن حسين الجسمي يحيي حفلًا غنائيًا في دبي بعنوان "جلسات مومنتس" يومي 28 و29 نوفمبر المقبل ضمن احتفالات عيد الاتحاد وسط عدد من نجوم الفن الخليجي وتقديم عروض موسيقية مميزة.

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