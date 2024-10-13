إسماعيل فرغلي يبكي على الهواء بعد وفاة زوجته: "أنا مطمئن عليها هي في مكان أحسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان إسماعيل فرغلي، ضيفًا ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سي بي سي، في أول ظهور إعلامي بعد وفاة زوجته.

وبكى إسماعيل فرغلي خلال حديثه عن زوجته، ليكشف عن أصعب اللحظات التي مرت به وقت دفن زوجته، ومواقفها الداعمة له.

وقال، إسماعيل فرغلي: "لما دفناها كنت بقول لولادي، هي مش محتاجة حاجة، هي عملت خير كتير وقرأت قرآن وصلاة، هي مش محتاجنا في حاجة، اللي عملته عند ربنا، ربنا يحسن ختامها ويثبتها عند السؤال".

وأضاف أن ابنته رفضت عدة فرص عمل لتظل بجانب والدتها في أيامها الأخيرة، متابعًا: "قعدت تحت رجليها عشان تخدمها، وقولتها أمك راضية عنك وشوفي الخير اللي ربنا هيبعتهولك".

واختتم الفنان إسماعيل فرغلي حديثه قائلا: "هي في مكانه أحسن كتير، وأنا مطمئن عليها وأنا مقصرتش معاها في حاجة"

وأشار إلى أن زوجته كان لها دور كبير في تربية الأبناء، مضيفا: "وش الخير عليا ورزقي الحقيقي، أحلى رزق ربنا ادهولي، ماكنتش بتطلب مني علبة دواء رغم مرضها، علشان متكلفنيش، وتقاسمت معايا علبة كشري واحدة لما كنت بمر بأزمة مالية".

واستقبل الفنان إسماعيل فرغلي الاثنين الماضي العزاء في زوجته بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

وأعلن خبر الوفاة الفنان إسماعيل فرغلي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي، وتقام صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن أخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي مسرحية تطبق الشروط والأحكام بطولة أكرم حسني في موسم جدة الماضي.