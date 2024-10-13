قريبًا على المنصات.. أحمد الفيشاوي ينشر صورا من كواليس فيلم "عادل مش عادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح الفنان أحمد الفيشاوي صورًا من كواليس تصوير فيلم "عادل مش عادل"، والمقرر عرضه على المنصات قريبًا.

ونشر الفيشاوي مجموعة صور من كواليس العمل الفني، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "صور فوتوغرافية من فيلم عادل مش عادل قريبآ على المنصات، قصة و سيناريو و حوار أدهم سعيد و حسام كمال، إخراج أحمد يسري.

تدور أحداث فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي حول شاب يدعى "عادل الأمين" يعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في العديد من المتاعب، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

ويشارك ببطولة الفيلم شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

اقرأ أيضا..

"أنا عزباء".. هل انفصلت نادين نجيم عن خطيبها؟

كاني ويست يواجه اتهامات بالتحرش والإغتصاب