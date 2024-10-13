ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: "ملكة جمال الكون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ريم مصطفى، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل، أبرز جمالها وأناقتها.

تفاعل رواد انستجرام مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة جدا وبرنسيسة"، "شيك أوي"، "حبيبتي القمر قلبا وقالبا"، "أنتي حد طيب أوي"، "أختي الأميرة"، "ملكة جمال الكون".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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