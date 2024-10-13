شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد زوجة مصطفى شعبان في أحداث مسلسل حكيم باشا للعرض رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة دينا فؤاد تصوير دورها في مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الأسبوع المقبل، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد لأأمين، وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى، حيث تجسد دينا فؤاد شخصية زوجة بطل العمل مصطفى شعبان خلال أحداث المسلسل، والذى تدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، وبدأ صناع العمل تصوير المسلسل اليوم الأحد بالديكور الأساسى، حيث جمعت المشاهد الأولى كل من مصطفى شعبان ومنذر رياحنة.

مسلسل حكيم باشا من بطولة مصطفي شعبان وسهر الصايغ ودينا فؤاد ورياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الاثار.

وقدمت دينا فؤاد فى شهر رمضان الماضى مسلسل حق عرب، والذى شارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أما مصطفى شعبان فقدم فى رمضان الماضى 2024، مسلسل المعلم وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.