15 فيلم قصير في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك MAD Solutions أحد بـ15 فيلم قصير بين الروائي والتجريبي في الدورة الـ15 من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة (15 - 20 أكتوبر) بفلورنسا - إيطاليا، من بينها العرض العالمي الأول للفيلم المصري بابا قالي للمخرجة باسنت أحمد.

واحتفالًا بالتعاون الطويل بين MAD Solutions ومهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط ، تُعرض الأفلام من خلال ثلاثة برامج تحمل اسم "ماد ستوريز" ولكل برنامج منهم موضوع موحد يضم تلك الأفلام.

نبذة عن الأفلام في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط

بابا قالي من تأليف وإخراج باسنت أحمد وتدور قصته حول عماد، الطفل العاشق للأيس كريم، الذي يعيش مع والده العنيف ذو الطباع الغريبة، ويستخدم عماد خياله ليعيش بعض اللحظات السعيدة بعيدًا عن ضغط والده.

بين البينين للمخرجة إيثار باعامر وهو فيلم رسوم متحركة تجريبي يروي رحلة امرأة في عقدها العشرين، تجتاز توقعات المجتمع في سعيها لاكتشاف الذات، وفي تلك الرحلة تتلاشى الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال.

وينك إنت من تأليف وإخراج محمد كوطه وتدور أحداثه حول آدم شاب في العشرينيات من عمره يصادف سميرة جارته المسنة، وعلى الرغم من اختلافاتهما، يطور الاثنان علاقة غير متوقعة من خلال تجاربهما المشتركة في العناء وحب الموسيقى.

1420 للمخرجة أروى سالم وتدور أحداث الفيلم عام 1420 هجريًا وفي مطلع الألفية ميلاديًا، إذ تقع الشابة ورود بين مفترق طرق نتيجة خلاف فكري معقد بين والديها في تلك الحقبة.

الحرش من تأليف وإخراج فراس الطيبة تدور أحداث الفيلم في البرية، وبعد انقطاع طويل، حيث يلتقي شقيقان في الطريق لدفن والدهم.

بلا مفتاح للمخرج وليد مسناوي وتدور أحداثه حول أمين، لص شاب، خلال بحثه الحثيث عن مهرب من حياته البائسة في شوارع الدار البيضاء القاسية، يقع في طريقه صندوق مجوهرات مغلق، يمثل تذكرته نحو مستقبل أكثر إشراقًا في أوروبا.

كبريت من تأليف وإخراج سلمى مراد، ويتناول قصة شاب يعيش صراع بين عواطفه وذاكرته. عندما تنتابه حالة التشوش تلك، يحاول العثور على رأس الخيط الذي يقوده إلى إجابات.

حجر معسل من تأليف وإخراج يزيد الدالي تدور أحداثه في ظل معاناة الفقر والإساءة الزوجية، تحاول بدرية، العاملة المصرية البسيطة أن تحظى بلحظة من الحرية ولكن زوجها المتعسف لها بالمرصاد.

طنين من إخراج محمد فاوي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد شاويش ونورا عادل، وتدور الأحداث حول أم مريضة تراقب ابنها وابنتها وهما يواجهان مأساتها وواقعهم الجديد بينما تسوء حالتها الصحية.

الشكارة والبحر من إخراج وتأليف عزيز الشناوي وتدور أحداث الفيلم حول مريم، امرأة ثلاثينية تقرر الذهاب في إجازة، لكنها تعثر على جثة رجل إفريقي غارق أمام شرفتها، وعلى ما يبدو أنه لم يحاول أحد مساعدته.

مار ماما من تأليف وإنتاج وإخراج مجدي العمري وتدور أحداث الفيلم حول طفلة يطاردها شبح الموت بسبب فقدانها لأمها وبسبب الهجمات المتتالية على مدينتها، يحاول أبوها تشتيتها عبر حيل مختلفة إلى أن يفرض الواقع نفسه عليهما، فلا تجد إلا الخيال مهربًا.

لستة الماچله من تأليف وإخراج تقوى علي ناصر وتدور قصته داخل سوبر ماركت صغير مخفي وغريب تعرض فيه زجاجات حليب فقط، و تشتري فيه الأمهات بمساعدة مجموعة واتساب، زجاجات الحليب المثالية لأبنائهن.

الشتاء الأخير من إنتاج وإخراج حيدر داوود، وتدور أحداث الفيلم بعد أربع سنوات من أول زيارة لمحسن إلى السويد، إذ يعود لزيارة صديقه حيدر الذي يعاني مع مشاعر الحنين لوطنهما في السعودية.

غروب بيروت من تأليف وإخراج دانيلا اسطفان وتدور أحداث الفيلم حول مونيا، فتاة في منتصف العشرينيات من عمرها تبحث عن قطتها في شوارع بيروت المدمرة.

ميراث من تأليف وإخراج حسين حجازي وتدور أحداثه في بلد مضطرب حيث يواجه ربيع أزمة عندما يحتاج والده إلى رعاية طبية عاجلة. ومع نفاد الوقت وقلة المال، يواجه ربيع الصعاب لإنقاذ حياة والده.